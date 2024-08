Unfall in Lohmar Frau mit 3,5 Promille fährt zweimal in dasselbe Auto

Im Lohmarer Ortsteil Heppenberg hat eine 37 Jahre alte Frau am Mittwochabend einen doppelten Auffahrunfall verursacht. Nach Zeugenangaben war die Frau gegen 18.10 Uhr mit deutlichen Schlangenlinien auf der Landstraße 288 aus Köln kommend in Richtung Rösrath unterwegs. An der Kreuzung Höhenstraße und Pützrather Weg kam es zum Unfall.