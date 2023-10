Feldweg bei Lohmar Zwei Männer liefern sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Am späten Sonntagabend gegen 23.30 Uhr war ein Anwohner an der Straße Marienhöhe mit seinem Hund unterwegs, als er ein verdächtiges Auto bemerkte, das auf einem Feldweg direkt neben einer Baustelle parkte. Der Spaziergänger beobachtete, wie mehrere Personen in den dunklen VW-Touran einstiegen und rückwärts, ohne Licht, in Richtung Hagen davonfuhren. Er alarmierte daraufhin die Polizei.