Jugendliche mit Schlagstock bedroht Zwei Brüder bei Busfahrt in Lohmar ausgeraubt

Ein bislang unbekannter Mann hat am Donnerstagabend von zwei Jugendlichen Geld erpresst. Die beiden Brüder im Alter von 15 und 17 Jahren waren gegen 22.50 Uhr mit der Buslinie 556 von Rösrath in Richtung Lohmar unterwegs. Die Jugendlichen setzten sich in den hinteren Bereich des Busses, wo sie während der Fahrt von dem Mann angesprochen wurden.