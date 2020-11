Bushaltestelle zerstört : Zwölfjährige beleidigt und bedroht Polizisten in Lohmar

Zwölfjährige beleidigt und bedroht Polizisten in Lohmar

Lohmar Sogar als die Polizei eintraf, zeigten sich zwei Zwölfjährige in Lohmar nach der mutmaßlichen Zerstörung einer Scheibe einer Bushaltestelle wenig einsichtig. Stattdessen drohte eine von ihnen sogar, die Beamten „abzustechen“.

Zeugen haben laut Polizei am späten Freitagabend gegen 23.30 Uhr eine Sachbeschädigung in Lohmar gemeldet. Sie hätten zwei junge Mädchen beobachtet, die die Scheibe einer Bushaltestelle am Donrather Dreieck mit einem Wurfgegenstand zerstört hatten. Als die beiden Zwölfjährigen fliehen wollten, hielten die Zeugen sie bis zum Eintreffen der Polizei fest.