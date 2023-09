Cold Case aus Lohmar Neustart im Verfahren um den Mord an Claudia O.

Bonn/Lohmar · Die Staatsanwaltschaft glaubt, den sogenannten „Cold Case“ um den Tod der 23-jährigen Claudia O., die am Morgen des 9. Mai 1987 tot in ihrem Bett in Lohmar aufgefunden worden war, lösen zu können. Ein neues Gutachten soll Aufschluss geben.

27.09.2023, 17:00 Uhr

Während der Verhandlung verriet der Angeklagte mit keiner Regung, was in ihm vorging. Foto: Peter Kölschbach





Von Leif Kubik