Zu Fuß auf Fahrbahn unterwegs : 46-Jähriger auf Hauptstraße in Lohmar angefahren und schwer verletzt

46-Jähriger auf Hauptstraße in Lohmar angefahren und schwer verletzt

Die Polizei bei der Unfallaufnahme auf der Hauptstraße in Lohmar. Foto: Alf Kaufmann

Lohmar Auf der Hauptstraße in Lohmar hat es am Donnerstagabend einen schweren Unfall gegeben. Ein Auto hat einen 46-jährigen Fußgänger, der offenbar auf der Fahrbahn unterwegs war, angefahren. Er kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fußgänger kam es am Donnerstagabend gegen 23.30 Uhr auf der Hauptstraße in Lohmar. Der Unfall ereignete sich auf der nur schwach beleuchteten Hauptstraße in Höhe einer Tankstelle.