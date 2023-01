Einbruch in Lohmar : Unbekannte brechen in Café ein und richten hohen Schaden an

Unbekannte brechen in Café ein und richten hohen Schaden an

Lohmar Noch unbekannte Täter sind zwischen Montagabend und Dienstagmorgen in ein Café in Lohmar eingebrochen und haben unter anderem einen Möbeltresor gestohlen. Die Polizei ermittelt.

Einen hohen Schaden haben Einbrecher in einem Café in Lohmar verursacht. Zwischen Montag, 16. Januar, 17.30 Uhr, und Dienstag, 17. Januar, 7.20 Uhr, sind die noch unbekannten Täter in das Café mit angrenzenden Büroräumen an der Hauptstraße eingebrochen. Die Einbrecher haben demnach mindestens einen Möbeltresor, drei Fernsehgeräte und die Trinkgeldkasse entwendet, wie die Polizei mitteilte.