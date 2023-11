Unfall in Lohmar Eltern und Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Am Sonntagabend wurden drei Menschen bei einem Verkehrsunfall in Lohmar verletzt. Gegen 18.45 Uhr wollte ein 74-Jähriger Lohmarer nach Polizeiangaben mit seinem Mercedes von der Straße „Stumpf“ nach links auf die L84 abbiegen. Neben ihm auf dem Beifahrersitz saß seine Ehefrau. Zeitgleich fuhr ein 34-jähriger Mann mit seinem VW über die L84 in Richtung Hoven. In dem VW saßen außerdem seine 30-jährige Ehefrau und die vier gemeinsamen Kinder im Alter zwischen sieben Monaten und acht Jahren.