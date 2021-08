Hauptstraße : Familienstreitigkeiten führen zu Massenschlägerei in Lohmar

Auf der Hauptstraße in Lohmar soll es am Montag zu einer Massenschlägerei gekommen sein. Foto: Alf Kaufmann

Lohmar Die Polizei ist mit zahlreichen Einsatzkräften am Montagmittag zur Hauptstraße in Lohmar ausgerückt. Mehrere Anrufer hatten eine Massenschlägerei gemeldet. Hintergrund waren wohl Familienstreitigkeiten.

Gegen 13.20 Uhr sind bei der Polizei mehrere Notrufe wegen einer Massenschlägerei auf der Hauptstraße in Lohmar eingegangen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, seien daraufhin zahlreiche Einsatzkräfte ausgerückt. Die Schlägerei mit „einer Vielzahl an Beteiligten“ soll sich laut Polizei zwischen der dortigen Tankstelle und einer Imbissbude ereignet haben.

Zeugen vor Ort gaben zudem an, dass mindestens einer der Beteiligten kurz vor dem Eintreffen der Polizei in ein Auto gestiegen sei und in hohem Tempo und über Rotlicht zeigende Ampeln geflüchtet sei. Auch dieser Fahrer samt Auto konnte laut Polizei gefunden werden. Die Ermittlungen dauern an.