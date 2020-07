45-Jähriger tot in Lohmar gefunden : 28-Jährige werden nach Leichenfund des Mordes verdächtigt

In Lohmar war am Mittwoch ein 45-Jähriger tot in einer Asylunterkunft gefunden worden. Foto: Ulrich Felsmann

Lohmar Nachdem am Mittwoch in einer Flüchtlingsunterkunft in Lohmar die Leiche eines 45-Jährigen gefunden worden ist, werden zwei Tatverdächtige am Donnerstag dem Haftrichter vorgeführt. Sie werden des Mordes verdächtigt.

Nachdem die Polizei am Mittwoch einen leblosen Mann in einer Asylunterkunft in Lohmar gefunden hatte, werden nun zwei 28-Jährige Tatverdächtige dem Haftrichter vorgeführt.

Gegen sie liegt der Verdacht des Mordes vor. Das teilte die Polizei Bonn auf Anfrage mit. Darüber hinaus liefen die Ermittlungen der Mordkommission weiter, so die Polizei.

Die Beamten hatten den 45-Jährigen leblos in seiner Wohnung entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Ermittlungen zu einem Einsatz am frühen Mittwochmorgen in Siegburg hatten die Polizei in die Unterkunft geführt.

Ein Zeuge hatte die Beamten über zwei scheinbar angetrunkene Personen informiert, die von der B484 in Richtung Aulgasse unterwegs waren. Die Polizei traf einen 28-Jährigen an, der Verletzungen am Oberkörper aufwies. Erkundungen in dessen Wohnumfeld in der Zentralen Unterbringungseinrichtung in Sankt Augustin ergaben den Kontakt zu dem 45-Jährigen. Der verletzte 28-Jährige sowie ein weiterer 28-Jähriger - mutmaßlich sein Begleiter - wurden vorläufig festgenommen.

Nach GA-Informationen wird das Außengelände der Asylunterkunft mit Videokameras überwacht. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, würden bestehende Aufnahmen gesichert und ausgewertet. Weitere Angaben dazu machte die Polizei zunächst nicht.