Einsatz in Lohmar Feuer bei WDR-Fernsehgärtner Rüdiger Ramme: Lkw geriet in Brand

Schreck für WDR-Fernsehgärtner Rüdiger Ramme: Am frühen Sonntagmorgen ist aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Lkw seines Gartencenter in Lohmar in Brand geraten. Auch wenn die Feuerwehr schnell eingreifen konnte, muss das Fahrzeug als Totalschaden abgeschrieben werden.