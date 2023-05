Mehr als 50 Einsatzkräfte vor Ort Lohmarer Feuerwehr löscht Brand in ehemaligem Jugendzentrum

Lohmar · In Lohmar ist die Feuerwehr am Mittwoch zu einem Brand in einem ehemaligen Jugendzentrum ausgerückt. Mehr als 50 Einsatzkräfte waren vor Ort, um das Feuer zu löschen.

24.05.2023, 21:45 Uhr

Im ehemaligen Jugendzentrum in Lohmar hat es am Mittwoch gebrannt. Foto: Christof Schmoll





Von Christof Schmoll