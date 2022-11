Einsatz in Lohmar : Feuerwehr rettet ausgebüxtes Schaf aus der Agger

Lohmar Zwei Schafe sind am Mittwochabend von einer Weide bei Lohmar ausgebrochen. Während eines der Tiere problemlos wieder eingefangen werden konnte, saß das andere in der Agger fest.

"Tier in Not" hieß es am Mittwoch gegen 18.30 Uhr für die Feuerwehr Lohmar. Der Alarmierung zufolge sollte in Höhe von Lohmar-Ort ein Schaf in der Agger stehen, welches gerettet werden müsse. Vor Ort war zu erfahren, dass zunächst zwei Schafe von einer Weide zwischen den Ortsteilen Donrath und Weegen ausgebrochen waren.