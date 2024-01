Schulklassen in Lohmar evakuiert Feuerwehr rückt zu Schwelbrand in Sporthalle aus

Die Feuerwehr ist am Montagmittag zu einem Brand in der Sporthalle der Unterkunft Forum Wahlscheid ausgerückt. Gegen 11.30 Uhr wurden mehrere Schulklassen, die zu dieser Zeit Sportunterricht in der Halle hatten, evakuiert, da deutlicher Brandgeruch wahrgenommen wurde und sich viel Rauch bildete.