Wilderei : Fischdiebe versuchen 80 Forellen in Lohmar zu stehlen

Fischdiebe versuchen 80 Forellen in Lohmar zu stehlen

Lohmar In Lohmar haben am Samstag zwei Männer versucht, rund 80 Goldforellen aus einem Teich zu stehlen. Der Teichbesitzer alarmierte die Polizei. Als die Beamten eintrafen, entdeckten sie einen der Täter versteckt im Gebüsch.

In Lohmar haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag zwei Personen versucht insgesamt 80 Goldforellen aus einer Teichanlage zu stehlen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkte der Eigentümer des Teiches gegen 0:45 Uhr zwei Personen auf seiner Videoüberwachung, die Fische aus seinem Teich herauszuholen schienen.

Der Eigentümer alarmierte die Polizei, die zum Einsatzort ausrückte. Als die Beamten eintrafen fanden sie einen der Täter, einen 54-jährigen Mann aus Sankt Augustin, der sich in einem Gebüsch versteckt hatte, da er nicht über den Zaun klettern konnte. Die Polizisten hielten den 54-Jährigen fest, brachten in zu Boden und legten ihm schließlich Handfesseln an, um einen weiteren Fluchtversuch zu verhindern. Neben dem Mann fanden die Beamten des Weiteren mehrere Plastiksäcke mit rund 80 lebenden Goldforellen.