Von Auto angefahren : Fußgängerin nach Unfall in Lohmar schwer verletzt

Bei dem Unfall wurde eine 51-Jährige schwer verletzt (Symbolbild). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Lohmar Eine 51-jährige Frau ist bei einem Unfall in Lohmar am Freitagabend schwer verletzt worden. Ein Autofahrer fuhr die Frau an.



Bei einem Zusammenstoß einer Fußgängerin und eines Autos hat es am Freitagabend in Lohmar eine Verletzte gegeben.

Die Rösratherin überquerte nach Angaben der Polizei gegen 19 Uhr mit ihrem Mann die L288 in Richtung Flohberg, als sie von einem links abbiegenden Auto aus der Höhenstraße erfasst wurde. Die Frau wurde von dem Auto aufgeladen und blieb anschließend schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen. Sie wurde daraufhin in eine Klinik gebracht, Lebensgefahr bestand nicht.