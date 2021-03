Vollsperrung der Lohmarer Haupstraße : Fünf Verletzte bei Autounfall in Lohmar

Lohmar Am Samstagabend hat es in Lohmar einen Verkehrsunfall gegeben. Dabei wurden insgesamt fünf Personen verletzt. Der Unfallhergang ist derzeit noch nicht geklärt.

Auf der Hauptstraße in Lohmar hat es am Samstagabend gegen 21 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. In den Unfall verwickelt waren ein silberner VW Polo und ein schwarzer VW Tiguan, die vom Donrather Dreieck in Richtung Lohmar unterwegs waren, sowie ein schwarzer Opel Corsa, der aus entgegengesetzter Richtung kam. Der Unfallhergang war am Abend noch unklar.