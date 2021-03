Lohmarer Hauptstraße : Fünf 19-Jährige werden bei Unfall in Lohmar leicht verletzt

Der Unfallhergang ist derzeit noch nicht geklärt. Foto: Peter Kölschbach

Lohmar Am Samstagabend sind in Lohmar fünf junge Männer bei einem Unfall auf der Hauptstraße leicht verletzt worden. Drei Fahrzeuge waren an dem Unfall beteiligt. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden.



Von Fabian Schäfer und Tamara Wegbahn

Auf der Hauptstraße in Lohmar hat es am Samstagabend gegen 21 Uhr einen Verkehrsunfall gegeben. In den Unfall verwickelt waren ein silberner VW Polo und ein schwarzer VW Tiguan, die vom Donrather Dreieck in Richtung Lohmar unterwegs waren, sowie ein schwarzer Opel Corsa, der aus entgegengesetzter Richtung kam.

Den Unfallhergang schildert die Polizei am Sonntag auf Anfrage so: Der Fahrer des VW Tiguan wollte nach links zu einer Tankstelle abbiegen und bremste deshalb. Der nach ihm fahrende VW Polo bemerkte das offenbar zu spät und wollte noch nach links ausweichen. Dabei prallte er sowohl gegen den Tiguan als auch gegen den Opel Corsa im Gegenverkehr.