Nächtlicher Einsatz Gas tritt aus Zapfsäule an Tankstelle in Lohmar aus

An einer Tankstelle in Lohmar hat es in der Nacht auf Freitag ein Gasleck gegeben. Gegen 2 Uhr wurde die Lohmarer Feuerwehr nach Angaben der Polizei zu der Tankstelle an der Landesstraße 288 im Sülztal gerufen. Auf dem Gelände war zuvor ein stechender Gasgeruch wahrgenommen worden.