Feuerwehr im Einsatz : Familienhaus in Lohmar steht in Brand

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Am Mittwochmorgen ist ein Gebäude in Lohmar in Brand geraten. Die Feuerwehr versucht aktuell, das Feuer zu löschen, welches auf den Dachstuhl des Gebäudes übergesprungen ist.



Am frühen Mittwochmorgen ist ein Reihenhaus in Lohmar in Brand geraten. Gegen 5.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte über den Brand informiert und die Feuerwehr rückte mit mehreren Einsatzfahrzeugen in die Meissener Straße aus. Vor Ort versuchen die Wehrkräfte aktuell das Feuer einzudämmen, welches von einem Nebengebäude auf den Dachstuhl des Reihenhauses übergesprungen war.