Einsatz in Lohmar : Heckenbrand greift auf Häuserdach und Gartenhäuser über

Einsatz in Lohmar

In Lohmar hat am Montagnachmittag ein Heckenbrand auf ein Haus übergegriffen. Foto: Christof Schmoll

Lohmar In Lohmar hat am Montag ein Heckenbrand auf das Dach eines Hauses und auf mehrere Carports und Gartenhäuser übergegriffen. Die Feuerwehr war mit 85 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand.

In Lohmar haben am frühen Montagabend gegen 18 Uhr das Dach eines Einfamilienhauses sowie meherere Gartenhäuser gebrannt. Nach Informationen der Redaktion hatte zuvor eine Hecke in der Nähe des Hauses gebrannt, von dort griff das Feuer dann auf das Wohnhaus und mehrere, hölzerne Carports und Gartenhäuser auf verschiedenen Grundstücken über.