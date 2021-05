Sprinkleranlagedefekt : Kaufland-Filiale in Lohmar steht unter Wasser

Kaufland-Filiale in Lohmar steht unter Wasser

Eine beschädigte Düse der Sprinkleranlage in der Kauflandfiliale von Lohmar hat am Dienstagnachmittag Alarm ausgelöst und den Bereich der Warenannahme unter Wasser gesetzt. Der Markt musste evakuiert werden. Innerhalb des Gebäudes an der Walterscheid-Müller-Straße entstand ein erheblicher Schaden.