Upcycling im Rhein-Sieg-Kreis Werner Otto macht Kunstwerke aus alten Plattenspielern

Wer die Wohnung von Werner Otto in Lohmar betritt, hat schon im Flur den Eindruck, in einem kleinen Technikmuseum zu stehen. Zahlreiche alte, defekte Plattenspieler und Verstärker warten offenbar darauf, dass der 71-Jährige Hand an sie legt, damit die Geräte wieder funktionieren. Musik zum Klingen zu bringen, war auch die Bestimmung eines Saba-Plattenspielers aus den 1980er Jahren. Stattdessen klingt daraus nun das leise Rascheln von Kaffeebohnen, das durch die Rotation des Plattentellers erzeugt wird. Zudem ist der „Dreher“ mit LED-Leuchten illuminiert und hängt als kunstvolle Dekoration an der Wand. Warum es ausgerechnet Kaffeebohnen sein mussten, weiß Werner Otto nicht. „Ich trinke halt gerne Kaffee“, sagt der Tüftler.