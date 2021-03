45-Jähriger in Flüchtlingsheim getötet : Lebenslange Haftstrafen nach Foltermord in Lohmar

Bonn/Lohmar Zwei Männer sollen im vergangenen Juli in einer Flüchtlingsunterkunft in Lohmar einen 45-Jährigen gefoltert und getötet haben. Nun hat das Landgericht Bonn sie verurteilt. Ein Mittäter muss ebenfalls lange ins Gefängnis.

Im Prozess um einen Foltermord in einem Flüchtlingsheim in Lohmar hat das Bonner Landgericht einen Angeklagten zu lebenslanger Haft verurteilt. Ein Mittäter wurde zu elf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt - wegen seines massiven Drogen- und Alkoholkonsums galt er zur Tatzeit als vermindert steuerungsfähig. Beide Angeklagte wurden am Montag wegen Mordes durch grausame Begehungsweise verurteilt.

Die beiden 28 und 29 Jahre alten Männer aus Marokko hatten im Juli 2020 einen 45-Jährigen in seinem Zimmer in der städtischen Unterkunft in Lohmar über mehrere Stunden gefesselt und malträtiert. Unter anderem schlugen sie mit einem Tischbein mehr als 20 Mal auf den Schädel des Opfers ein. Das Gesicht war danach völlig entstellt. Bei der Obduktion wurden 200 Hautverletzungen am ganzen Körper festgestellt.