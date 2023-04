Eine Person verletzt Linienbus fährt in Lohmar gegen Gartenhäuschen

Am Mittwochnachmittag ist in Lohmar ein Linienbus in ein Gartenhaus gefahren. Die Polizei teilte am Donnerstag mit, dass es sich offensichtlich um einen internistischen Notfall handelte. Dabei soll der 58-jährige Fahrer aus Neunkirchen-Seelscheid kurzzeitig und aus unklaren Gründen das Bewusstsein verloren haben.