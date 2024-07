Autofahrerin verletzt Lkw stößt mit Auto auf A3 bei Lohmar zusammen

Am späten Dienstagnachmittag ist es auf der A3 in Höhe Lohmar zu einem Unfall gekommen. Gegen 17.40 Uhr war ein Lkw mit einem vorausfahrenden Auto zusammengestoßen. Nach Informationen vor Ort war der 51-jährige Lkw-Fahrer auf der A3 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache auf das vorausfahrende Auto einer 65 Jahre alten Frau aufgefahren ist.