Lohmar-Mackenbach : VW setzt sich von selbst in Bewegung und rollt Böschung hinunter

Lohmar-Mackenbach Die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis musste am Freitagmittag zu einem Autounfall in Lohmar ausrücken. Dort war ein Auto eine Wiese heruntergerollt und schließlich gegen einen Baum geprallt.

Am Freitagmittag ist die Polizei im Rhein-Sieg-Kreis gegen 11.50 Uhr zu einem Autounfalll in Lohmar-Mackenbach ausgerückt. Sie war verständigt worden, weil dort ein VW Caddy in die Böschung gerollt war. Der Fahrer hatte das Auto am Donnerstagabend am Ende einer Sackgasse abgestellt und dabei scheinbar die Handbremse nicht richtig angezogen, wie die Polizei erklärte. Aufgrund des abschüssigen Geländes setzte sich der VW von alleine in Richtung Aggertal in Bewegung und rollte knapp 100 Meter über eine Wiese, ehe er in der Böschung gegen einen Baum prallte und zum Stehen kam.