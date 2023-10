Polizei bittet um Hinweis Männer greifen 23-Jährigen mit Metallstange in Lohmar an

In Lohmar soll am Samstag eine Gruppe junger Männer einen 23-jährigen Mann zusammengeschlagen haben. Gegen 23 Uhr sollen die vier bis sechs Männer an der Bushaltestelle „Lohmar Steinhöfer Weg“ ausgestiegen sein, teilte die Polizei mit. Der 23-Jährige und ein weiterer Mann saßen zu dieser Zeit bereits an der Bushaltestelle.