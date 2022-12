Einsatz am Freitagabend : Mann aus Lohmar bedroht zwei Frauen mit Schusswaffe

Einsatz am Freitagabend

Lohmar Zeugen meldeten der Polizei am Freitagabend einen Mann in Lohmar, der zwei Frauen mit einer Waffe bedroht haben soll.

Der Mann meldete gegen halb elf bei der Polizei eine Auseinandersetzung mit zwei Frauen im Bereich der Eichendorffstraße. Kurze Zeit später meldeten weitere Zeugen eine Auseinandersetzung und gaben an, dass der Mann bewaffnet sei. Die Polizei fuhr mit mehreren Einsatzwagen zum Tatort und konnte den Mann, der inzwischen seine Wohnung verlassen hatte, dank Fahndungsmaßnahmen auffinden. Die Waffe, bei der es wie sich später herausstellte um eine Luftdruckpistole handelte, hatte der Mann in seiner Wohnung gelassen. Der Mann war nach Angaben der Polizei alkoholisiert und wurde vorerst in Gewahrsam genommen.