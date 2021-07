Kinderwagen brennt vor Hauseingang : Mann verhindert Schlimmeres nach Brandstiftung in Lohmar

In Lohmar soll ein Kinderwagen vor einem Hauseingang in Brand gesteckt worden sein. Foto: Christof Schmoll

Lohmar In der Nacht zu Montag brach ein Feuer vor einem Hauseingang in Lohmar aus. Ein Bewohner des Hauses konnte Schlimmeres verhindern, verletzt sich dabei aber.

Kurz vor Mitternacht brach am Sonntag ein Feuer im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses in Lohmar aus. Die Bewohner der kommunalen Unterkunft wurden durch die ausgelöste Brandmeldeanlage auf das Geschehen aufmerksam. Ein Mann lief nach draußen, wo er einen brennenden Kinderwagen unmittelbar vor der Haustür vorfand. Er griff den Wagen, stieß ihn vom Haus weg und verhinderte dadurch Schlimmeres. Dabei zog er sich leichte Verbrennungen an einer Hand zu. Andere Bewohner konnten das Feuer im Anschluss mit Wassereimern ablöschen. An der Haustür blieben deutliche Spuren der Brandeinwirkung zurück.