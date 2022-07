Trockenheit : Mehr als tausend Quadratmeter Wald brennen bei Lohmar

Mehrere hundert Quadratmeter Wald standen am Samstag bei Lohmar in Flammen. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Am Samstag haben bei Lohmar mehr als tausend Quadratmeter Wald gebrannt. Mehrere Feuerwehreinheiten sind derzeit vor Ort um die Brandherde zu löschen.

Am Samstagabend haben in Lohmar zwischen Gammersbach und Gammersbacher Mühle mehr als tausend Quadratmeter Wald gebrannt. Nach Informationen der Redaktion soll es an rund 20 verschiedenen Stellen im Wald gebrannt haben.