36 Jahre alter Fall Prozess im Mordfall Claudia O. aus Lohmar wird neu aufgerollt

Der erste Prozess war am 1. Dezember 2022 ausgesetzt, der Haftbefehl aufgehoben und der Angeklagte auf freien Fuß gesetzt worden. Der Grund: Zwei entscheidende DNA-Spuren, die ihn belasten sollten, waren bei der Rechtsmedizin in München nicht sachgerecht untersucht worden. Es sei möglich, so die Richter, dass Spuren des Opfers und des Angeklagten vermischt worden seien. Das Gericht ordnete eine erneute Untersuchung an, die nun in den Prozess eingeführt werden soll.