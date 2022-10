Öl ins Wasser gelangt : Motorroller in Teich im Siegburger Staatsforst entsorgt

Die Feuerwehr legte eine Ölsperre um den Roller. Foto: Christof Schmoll

Lohmar Zwei Spaziergängerinnen haben am Mittwoch in Lohmar einen Motorroller in einem Fischteich gefunden. Aus dem Fahrzeug war bereits Öl ausgetreten.



Von Christof Schmoll und Christine Bähr

Ein in einem Teich im Siegburger Staatsforst entsorgtes Moped hat am Mittwochmorgen für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Zwei Frauen, die an dem Fischteich in Lohmar ihre Hunde ausgeführt hätten, seien ungefähr gegen 10 Uhr auf den Roller aufmerksam geworden, wurde einem Reporter des GA vor Ort mitgeteilt. Die beiden Spaziergängerinnen alarmierten daraufhin die Feuerwehr.