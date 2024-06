Kontrollierte Sprengungen Polizei findet Sprengstoff nach Verpuffung in Lohmarer Wohnhaus

Nach einer Verpuffung in einem Lohmarer Wohnhaus-Keller, bei der am Samstagvormittag ein Mann schwer verletzt wurde, hat die Feuerwehr eine Vielzahl von Behältnissen mit unbekannten Substanzen in dem Raum gefunden. Noch am Abend trafen Experten des Landeskriminalamtes in Lohmar ein, um sich ein Bild von der Lage vor Ort zu machen. Nach einer Begutachtung entschieden sie, den Keller aus Gründen der Sicherheit noch in der Nacht auszuräumen. Im Laufe des Abends wurden daher erneut mehrere Einheiten der Freiwilligen Feuerwehr Lohmar alarmiert.