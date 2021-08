Taschendiebstahl in Lohmar : Diebin gibt Senior gestohlene Geldbörse zurück und flüchtet

Lohmar Da war die mutmaßliche Diebin wohl überrascht und überrumpelt: Ein Senior hat nach einem Diebstahl in einem Supermarkt in Lohmar derart gedankenschnell reagiert, dass die Frau ihm die Beute wieder zurückgab.

Ein Mann hat eine Diebin so sehr überrascht, dass diese eine gestohlene Geldbörse zurückgegeben hat. Geschehen ist das am Mittwoch in einem Supermarkt in Lohmar-Wahlscheid, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach bemerkte ein 78-Jähriger, dass eine 20 bis 30 Jahre alte unbekannte Frau ihn von hinten bedrängte. Instinktiv griff der Senior in seine vordere Hosentasche und stellte fest, dass sein Portemonnaie fehlte. Er drehte sich um und griff sofort in die geöffnete Umhängetasche der Tatverdächtigen, weil er dort sein Portemonnaie vermutete.