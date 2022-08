Kreuzung in Lohmar : 58-Jähriger Quadfahrer nach Verkehrsunfall leicht verletzt

Kreuzung in Lohmar

Lohmar Auf einer Kruezung in Lohmar ist es am Donnerstag zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Quad und einem Auto gekommen. Der 58-Quadfahrer wurde dabei leicht verletzt.

Bei einem Verkehrsunfall in Lohmar am Donnerstag ist ein 58-jähriger Bonner leicht verletzt worden. Er war gegen 19:50 Uhr mit einem Quad auf der B56 in Richtung Siegburg unterwegs.