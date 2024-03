Personen leicht verletzt Zwei Radfahrer stürzen auf rutschiger Fahrbahn in Lohmar

Eine verschmutzte Fahrbahn auf der Hauptstraße in Lohmar hat am Dienstagnachmittag zu zwei Fahrradunfällen geführt. Bei der Polizeibehörde im Rhein-Sieg-Kreis gingen mehrere Meldungen ein, dass sich auf der Fahrbahn zwischen Jabachhalle und Ortsausgang in Richtung Siegburg eine rutschige Flüssigkeit wie Öl oder Diesel befinde. Vor allem in den Kurven war laut Polizei besonders viel von der Flüssigkeit ausgetreten.