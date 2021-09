Prozess am Schwurgericht Bonn : Rentner aus Lohmar soll Ehefrau durch Schläge getötet haben

Bonn/Lohmar Ein 71-jähriger aus Lohmar soll seiner Frau mehrfach auf den Kopf geschlagen und sie so getötet haben. Nächste Woche beginnt vor dem Schwurgericht Bonn der Prozess.

Die Nachbarn in Lohmar kannten den täglichen Zoff zwischen dem Ehepaar. Deswegen hatten sie sich auch nicht viel dabei gedacht, als sie in der Nacht vom 4. auf den 5. Juli 2020 wieder lautstark Stimmen und Gepolter hörten. In dieser Nacht jedoch – wann genau, ist nicht belegt – rührte sich die Frau plötzlich nicht mehr. Der 71-jährige Ehemann hatte ihr während der heftigen Auseinandersetzung mehrfach auf den Kopf geschlagen, so das Ergebnis der Ermittlungen der Bonner Staatsanwaltschaft.