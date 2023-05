30 Schüler betroffen Reizgas in Lohmarer Gesamtschule versprüht

Am Mittwochmorgen gegen 10.30 Uhr gab es einen Reizgas-Alarm an der Gesamtschule in Lohmar. Betroffen war der sogenannte Schulstandort 1 in der Hermann-Löns-Straße, an dem die Jahrgangsstufen 5 bis 8 untergebracht sind. Seitens Schülern sei in Sanitärräumen mit einem Reizgasspray, möglicherweise Pfefferspray, hantiert worden. Dabei kam es zu einem Austritt des Mittels, das sich in und vor dem Toilettenbereich ausbreitete.