Schusswaffe in Lohmar gefunden Streit zwischen zwei Autofahrern endet mit Hausdurchsuchung

Demnach war der 22-jährige Fahrer eines Opel Corsas gegen 15.45 Uhr über die Lohmarer Hauptstraße in Richtung Zentrum gefahren. Hinter ihm war ein 50-Jähriger in einem Ford unterwegs. Infolge der niedrigen Geschwindigkeit des 22-Jährigen, er soll laut Polizeiangaben deutlich langsamer als die erlaubten 70 km/h gefahren sein, sei der 50-Jährige in seinem Fahrzeug dem anderen Auto dicht aufgefahren. Laut Polizei habe der 22-jährige Fahrer daraufhin seine Geschwindigkeit sogar noch reduziert, sei kurz gänzlich zum Stehen gekommen und sei daraufhin absichtlich in Schlangenlinien gefahren, um das andere Fahrzeug am Überholen zu hindern.