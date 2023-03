Täter schafften es nicht bis in den Verkaufsraum : Unbekannte brechen in Supermarkt in Lohmar ein

Der Einbruch soll zwischen 2.30 und 3.00 Uhr passiert sein. Foto: dpa/Fabian Strauch

Lohmar In der Nacht zum Donnerstag sind ein oder mehrere unbekannte Täter in eine Supermarktfiliale in der Walterscheid-Müller-Straße in Lohmar eingebrochen und entkamen mit magerer Beute. Die Polizei sucht nach Zeugen.



In der Nacht zum Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Supermarktfiliale in der Walterscheid-Müller-Straße in Lohmar. Das berichtet die Polizei Rhein-Sieg. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter kletterten demnach mutmaßlich mit einer Leiter auf das Dach des Geschäftes. Hier sollen sie mit einem Backstein die Scheibe des Büros eingeschlagen haben und so in einen Büroraum gelangt sein, den sie durchwühlten.

Die Täter, die laut Polizei offenbar nicht in den Verkaufsraum gelangten, entkamen unerkannt und nur mit einem Smartphone as Beute. Die Polizei sicherte vor Ort unter anderem Schuhabdruck- und DNA-Spuren.

Die Marktleiterin hatte frühmorgens einen Einbruch in ihr Büro entdeckt und diesen bei der Polizei gemeldet. Dank einer automatischen Alarmauslösung konnte die eigentliche Tat auf die Zeit zwischen 2.30 Uhr und 3.00 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet jeden, der Hinweise zu Tat oder Tätern geben kann, unter 02241 541-3121 zu melden.

