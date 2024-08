Polizei ermittelt in Lohmar Unbekannte streuen nachts Nägel und Schrauben auf Straße

Lohmar · Unbekannte haben in Lohmar in der Nacht alles versucht, um Fahrzeuge am Durchfahren der Donrather Straße zu hindern. Anwohner alarmierten die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.

15.08.2024 , 12:17 Uhr

Die Polizei musste in der Nacht auf Donnerstag zu einem Einsatz wegen Nägeln auf der Straße ausrücken. Foto: dpa/Daniel Vogl





In Lohmar in der Donrather Straße haben Unbekannte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mutmaßlich versucht, die Donrather Straße auf Höhe der Abzweigung „In Der Kornbitze“ zu blockieren. Wie die Siegburger Polizei informierte, seien Beamte gegen 0:30 Uhr gerufen worden, weil sogenannte Schrankenzäune also rot-weiß gestreifte Absperrgitter die Straße blockiert hatten. Als die Beamten am Tatort eintrafen, fanden sie neben den Absperrungen nicht nur Farbschmierereien, sondern auch Nägel und Schrauben auf der Straße vor. Nach Angaben der Polizei seien diese von Unbekannten auf der Fahrbahn verteilt worden. Die Schrankenzäune seien offensichtlich von einer angrenzenden Baustelle entwendet und auf die Straße gestellt worden. Nach Polizeiangaben kamen keine Verkehrsteilnehmer zu Schaden. Die Beamten entfernten die Absperrgitter wieder und reinigten die Straße notdürftig. Anschließend konnte die Fahrbahn wieder freigegeben und der Stau, welcher sich aufgrund der Absperrung gebildet hatte, aufgelöst werden. Der Siegburger Polizei zufolge sollen Anwohner zuvor zwei dunkel gekleidete, etwa 1,80 meter große Männer in der Nähe des Tatortes beobachtet haben, welche möglicherweise für die Gefahrenstelle gesorgt hätten. Beide hätten sich jeweils mit einem Auto vom Tatort entfernt. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Mögliche Zeugen oder Personen, die Hinweise zur Identität der beiden Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der 02241 541-3121 zu melden.

(ga)