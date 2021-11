Sperrung der B484 : Vier Verletzte bei Autounfall in Lohmar

Vier Verletzte bei Autounfall in Lohmar

Lohmar Auf der Bundesstraße 484 zwischen Siegburg und Lohmar hat es am Mittwoch einen Autounfall gegeben. Vier Personen wurden dabei verletzt. Die Straße war für die Dauer des Einsatzes voll gesperrt.

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend auf der Bundesstraße 484 bei Lohmar vier Personen verletzt. Nach Informationen der Redaktion stieß auf der Haupstraße an der Einmüdung Dammweg gegen 18 Uhr ein Dacia Sandero mit einem VW Golf zusammen. Dort wollte der 79-jährige Fahrer des Dacias, vom Dammweg kommend, nach links auf die Hauptstraße abbiegen. Zur gleichen Zeit war eine 44-jährige Frau mit zwei kleinen Kindern von Lohmar in Richtung Siegburg unterwegs. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen.