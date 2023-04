Großeinsatz am Sonntagabend Brand in Lohmar-Wahlscheid: 130.000 Euro Sachschaden

Die Feuerwehr hat am Sonntag zwei brennende Wohnhäuser in Lohmar-Wahlscheid gelöscht. Das Feuer sei etwa gegen 21 Uhr aus nicht bekannten Gründen in einem Schuppen ausgebrochen und habe danach auf die beiden Häuser übergegriffen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr einem GA-Reporter am Sonntagabend.