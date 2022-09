Rettungsaktion in Wahlscheid : Fußgänger in Lohmar stürzt neun Meter tief

Lohmar In Lohmar ist ein Fußgänger abgestürzt. Unweit eines Spazier- und Radwegs stürzte der Mann neun Meter tief. Rettungskräfte sind vor Ort, um ihn zu retten.

In Lohmar ist am Sonntagnachmittag auf einem Spazier- und Radweg zwischen Wahlscheid und Neuhonrath ein Mann abgestürzt. Nach ersten Angaben der Rettungskräfte vor Ort war der Fußgänger gegen 13.20 Uhr an einem Hang in der Nähe des Weges etwa neun Meter tief gestürzt und kam am Ufer der Agger zum Liegen.