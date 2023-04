Großeinsatz der Feuerwehr Zwei Häuser fangen in Lohmar-Wahlscheid Feuer

Update | Lohmar-Wahlscheid · Die Feuerwehr ist am Sonntagabend in Lohmar-Wahlscheid im Großeinsatz. Zwei Wohnhäuser standen hier in Flammen, mittlerweile ist das Feuer gelöscht.

02.04.2023, 22:43 Uhr

Einsatzkräfte der Feuerwehr beim Einsatz in Lohmar-Wahlscheid. Ein Wohnhaus hatte hier am Sonntagabend Feuer gefangen. Foto: Christof Schmoll





Am späten Sonntagabend ist die Feuerwehr in Lohmar-Wahlscheid im Großeinsatz. Auf der Wahlscheider Straße brannten zwei Wohnhäuser. Durch die über 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr Lohmar war die Wahlscheider Straße blockiert. Wie die Feuerwehr mitteilte, war das Feuer in einem Schuppen ausgebrochen und von dort auf die Wohnhäuser übergeschlagen. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte gelöscht werden, verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

(ga)