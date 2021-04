Mit Rettungshubschrauber abtransportiert : Junge beim Spielen in Lohmar teilweise verschüttet

Ein Junge ist beim Spielen in Lohmar-Wielpütz in einem selbst gegrabenen Tunnel teilweise verschüttet worden und musste gerettet werden. Er wurde verletzt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht.

Ein selbst gegrabener Tunnel wurde einem Jungen in Lohmar-Wielpütz am Ostermontag zum Verhängnis. Der Junge wurde beim Spielen in dem dann einstürzenden Tunnel teilweise verschüttet. Seine Eltern konnten ihn vor dem Eintreffen der Feuerwehr bereits befreien, nach der Erstversorgung durch einen eingeflogenen Notarzt wurde der Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Kinderklinik nach Sankt Augustin gebracht. Nach ersten Angaben sollen seine Verletzungen aber nicht schwer sein.