Eine Person verletzt Zwei Autos kollidieren auf Donrather Kreuzung in Lohmar

Nach derzeitigen Erkenntnissen vor Ort fuhr die Audifahrerin von der Anschlussstelle Lohmar-Nord von der A3 auf die Kreuzung, die sie geradeaus in Richtung Wahlscheid passieren wollte. Zeitgleich fuhr ein BMW von der B507 aus See kommend geradeaus in Richtung Rösrath auf die L288. Der Audi prallte daraufhin mit dem von rechts kommenden BMW mitten auf der Donrather Kreuzung zusammen. Die Fahrerin des Audi wurde dabei verletzt und notärztlich vor Ort versorgt. Laut Polizei hat einer der beiden Beteiligten eine rote Ampel missachtet. Welcher Fahrer die rote Ampel übersehen hat, ist jedoch noch unklar.