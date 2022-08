Nächtliche Vollsperrung der A3 : Zwei Verletzte bei Unfall auf Autobahn bei Lohmar

Nach einem Auffahrunfall war die A3 in der Nacht zum Montag für zwei Stunden gesperrt. Foto: Cristof Schmoll

Lohmar Am späten Sonntagabend sind zwei Menschen bei einem Autounfall auf der A3 bei Lohmar verletzt worden. In Folge des Unfalls war die Autobahn für rund zwei Stunden in Fahrtrichtung Frankfurt voll gesperrt.



Am späten Sonntagabend um 23.30 Uhr hat sich auf der Autobahn 3 in Fahrtrichtung Frankfurt auf Höhe der Ausfahrt Lohmar/Siegburg ein Unfall ereignet. Ein VW-Caddy fuhr am Beginn der dortigen Dauerbaustelle auf eine aus dem Großraum Paris stammende Audi-Limousine auf. Diese wurde daraufhin gegen die Mittelleitplanke geschleudert und kam quer auf der Fahrbahn zum Stehen.

Die Unfallbeteiligten verletzten sich beide beim Zusammenstoß und wurden zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Vor Ort konnte die Polizei noch keine näheren Angaben zu den Verletzten machen. Während der Rettungsarbeiten war die A3 in Richtung Frankfurt für rund zwei Stunden gesperrt, sodass sich der Verkehr mehrere Kilometer zurückstaute.

