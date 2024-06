Unfall in Lohmar Zwei leicht verletzte Kinder bei Auffahrunfall auf der B484

Lohmar · Bei einem Auffahrunfall in einem Baustellenbereich der Bundesstraße 484 in Lohmar sind am frühen Freitagabend zwei Kinder leicht verletzt worden. Zudem kam es in der Folge zu erheblichen Verkehrsstörungen.

28.06.2024 , 19:19 Uhr

Bei einem Auffahrunfall auf der B484 in Lohmar wurden am Freitagabend zwei Kinder leicht verletzt. Foto: Christof Schmoll





Kurz nach 18 Uhr am Freitagabend kam es auf der Bundesstraße 484 in Lohmar zu einem Auffahrunfall. Dabei wurden zwei der drei Kinder (6, 7 und 11) im vorderen Auto leicht verletzt. Laut Angaben der Polizei vor Ort waren die Kinder auf der Rückbank nicht in Kindersitzen gesichert. Im Lohmarer Stadtteil Donrath befindet sich aktuell eine rund 1,5 Kilometer lange Großbaustelle auf der B484. Der Auffahrunfall ereignete sich kurz vor dem Ende der Baustelle in Richtung Wahlscheid vor einer dortigen Ampelkreuzung in Höhe der Pappelallee. Wegen der innerhalb der Baustelle nur einspurig befahrbaren Straße kam es in der Folge des Unfalls zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Schließlich musste die Polizei den entstandenen Stau über die eigentlich gesperrte Baustellenspur ableiten.

(ga)